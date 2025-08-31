"Умный" переход. На аварийно опасном участке Могилевской трассы проводят эксперимент

Для снижения аварийности на Могилевской трассе в Березинском районе установили "умный" пешеходный переход. Датчики распознают всех, кто подходит к проезжей части, включается дополнительное освещение и звуковой сигнал.

Если человек выйдет на дорогу, это тут же заметят водители: пешеходный переход вмиг станет ярким, загорится предупреждающее световое табло. Проезд и проход этого участка будут фиксировать камеры с возможностью просмотра видео в реальном времени, а радар будет круглосуточно контролировать скоростной режим.

Дмитрий Христовский, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

"В рамках реагирования на ДТП нами разработан и внедрен программно-технический комплекс в целях повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения. Госавтоинспекция Минской области совместно с ЗАО "Безопасные дороги Беларуси" разработала и внедрила программно-технический комплекс, направленный на повышение внимания на пешеходных переходах. Этот комплекс включает дополнительные средства информирования и освещения, а также элементы, привлекающие внимание пешеходов к проезжей части. В частности, используются специальные табло, информирующие о присутствии пешехода, и датчики контроля скорости, установленные непосредственно на пешеходных переходах".

При приближении к пешеходному переходу система аналитики фиксирует присутствие человека рядом с переходом, пояснил Дмитрий Христовский. В этот момент для водителя активируются дополнительные средства информирования: загорается информационное табло и включается дополнительное освещение на самом переходе. Одновременно с этим срабатывает светозвуковая система, которая привлекает внимание пешехода к проезжей части. Такие системы устанавливаются в местах с высокой концентрацией ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В дальнейшем планируется оснащать подобными программно-техническими комплексами участки дорог, где чаще всего происходят наезды на пешеходов вблизи переходов.