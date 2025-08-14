3.72 BYN
В Беларусь поставлена очередная партия самолетов Су-30СМ2
Автор:Редакция news.by
Очередная партия самолетов Су-30СМ2 прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
"Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве", - рассказали в белорусском оборонном ведомстве.