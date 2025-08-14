Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларусь поставлена очередная партия самолетов Су-30СМ2

Фото БЕЛТА

Очередная партия самолетов Су-30СМ2 прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

"Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве", - рассказали в белорусском оборонном ведомстве.

