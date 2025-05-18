В Беларуси более 250 пациентов в 2024 году получили лечение на клеточном уровне

В Институте биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук прошел пресс-тур, где показали новые биотехнологические разработки белорусских ученых в области клеточного лечения сложных заболеваний.

Новые методы лечения и диагностики на уровне клеток и тканей - такие перспективы в здравоохранении открывают медицинские биотехнологии. Сегодня 7 из 20 биотехнологических препаратов, разработанных белорусскими учеными, уже используются на практике. В 2024 году лечение на уровне клеток и тканей получили более 250 пациентов.

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Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

"Мы используем данные технологии, во-первых, у себя. У нас имеется отделение клеточной терапии, где ежегодно сотни пациентов амбулаторно проходят лечение с использованием клеточных технологий. Клетки мы также передаем в организации Минздрава, где они используются в лечении уже более тяжелых пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Наш стратегический партнер - Белорусский государственный медицинский университет".

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Анна Рубан, завотделением Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси: "Нашими экспертами являются ведущие ученые нашей страны, которые непосредственно участвовали в тех научных проектах, по результатам которых были созданы инструкции по применению в том или ином методе лечения, утвержденном Министерством здравоохранения. Инструкция утверждается по результатам эксперимента, который проходил ранее, это так называемые клинические исследования. Естественно, если клинические исследования показали свою эффективность, тогда министерство утверждает данные инструкции".