В Беларуси медпомощь доступна каждому, независимо от места проживания и социального статуса

Забота о здоровье людей - одно из важных направлений политики белорусского государства.

Неделя после операции, а пациентка РНПЦ кардиологии уже спокойно передвигается по коридорам центрам. Надежде Шаститко заменили аортальный клапан сердца мини-доступом.

Евгений Костюкович, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология":

"Был выбран метод, позволяющий быстро восстановиться, встать на ноги и приступить к обычной жизни через 5-6 дней после операции".

Внушительная медицинская карта 48-летнего Андрея Мишукова. Более 10 лет борьбы за здоровье, и сегодняшняя трансплантация - это надежда на новую жизнь.

Андрей Мишуков, пациент РНПЦ "Кардиология":

"Чувствую себя более уверенно после трансплантации. Конечно, восстановление еще нужно, но под наблюдением врачей все идет хорошо".

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология":

"Если посмотреть на то, что мы делаем сейчас, и сравнить с тем, что было 20-30 лет назад, то разница колоссальная. Сегодня только в нашем центре выполняется порядка 1200-1300 операций на сердце, около 1500 эндоваскулярных операций, более 1000 абляций. Эти цифры еще 5-10 лет были невозможны. А за каждой цифрой - человек".

Модернизация и реконструкция медучреждений - это тоже часть политики по охране здоровья белорусов. И то, что раньше казалось фантастикой, сегодня помогает сохранять здоровье и улучшать качество жизни каждого из нас.

Виктор Кондратович, главврач Минского городского клинического онкологического центра:

"Врачебную деятельность я начал в 1990 году. Мне есть с чем сравнить. Тогда был один аппарат УЗИ на всю больницу. Мы бегали в этот кабинет УЗИ и молились на этот аппарат, чтобы он работал. Что касается МРТ, то даже не понимали и не представляли, что это такое. Сейчас только в нашей больнице стоит 2 аппарата МТР. В строящемся корпусе, который через год будет сдан, появится еще 2 аппарата".

Республиканский стоматологический центр - университетская клиника. Кроме профильной помощи населению, здесь обучают будущих стоматологов. Техническое переоснащение - уже как неотъемлемая часть.

Валерий Недень, главврач ГУ "Республиканский клинический стоматологический центр - университетская клиника":

"Сегодня в этом здании мы сделали текущий ремонт, сделали ремонт в 24 кабинетах, обновили парк технических установок, купили 64 установки, также было закуплено 3 микроскопа для стоматологической кафедры БГМУ, провели большую модернизацию по информатизации. Также планируется закупка 73 установок для нового корпуса, который проводит модернизацию, капитальный ремонт".