3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Беларуси новых категорий прав для электромопедов и электромотоциклов вводить не будут
1 сентября в Беларуси вступят в силу изменения в ПДД. Один из актуальных вопросов, который определили в новой редакции, это разграничение транспортных средств и средств персональной мобильности.
Теперь средства персональной мобильности должны быть зарегистрированы. Владельцы предоставляют их в испытательную лабораторию. Если по результатам оценки транспорт соответствует требованиям техрегламента, ему предоставляется электронный паспорт, с ним МРЭО будет осуществлять упрощенную регистрацию.
На средства, которые признают механическими транспортными средствами, потребуется соответствующая категория. А для электромопедов и электромотоциклов никакой новой категории прав не введут.
Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"От того, что мы переставили, скажем так, двигатель внутреннего сгорания на это же транспортное средство, поставили просто электродвигатель, это не отменяет необходимость наблюдать другие требования, в том числе по безопасности. Мы должны прекрасно понимать, что если транспортное средство способно разгоняться до 50 км в час, оно должно иметь возможность техническую на определенном расстоянии затормозить. А не то, что он 50 разогнался и едет до тех пор, пока не встретится с забором, с другим участником дорожного движения. Т.е. вот эти требования должны соблюдаться независимо от типа двигателя, который стоит на этом устройстве. Поэтому смысл и посыл в этой части изменения в правилах дорожного движения и изменения в принципе положении указа нацелен на то, чтобы не допустить к участию в дорожном движении те транспортные средства, либо те устройства, которые по безопасности не соответствуют определенным критериям".
Отдельно было заявлено, что моноколесо не является транспортным средством. Кроме того, номерных знаков для средств персональной мобильности в Беларуси после 1 сентября вводить не планируют.
Фото БЕЛТА