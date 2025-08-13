В Беларуси новых категорий прав для электромопедов и электромотоциклов вводить не будут

"От того, что мы переставили, скажем так, двигатель внутреннего сгорания на это же транспортное средство, поставили просто электродвигатель, это не отменяет необходимость наблюдать другие требования, в том числе по безопасности. Мы должны прекрасно понимать, что если транспортное средство способно разгоняться до 50 км в час, оно должно иметь возможность техническую на определенном расстоянии затормозить. А не то, что он 50 разогнался и едет до тех пор, пока не встретится с забором, с другим участником дорожного движения. Т.е. вот эти требования должны соблюдаться независимо от типа двигателя, который стоит на этом устройстве. Поэтому смысл и посыл в этой части изменения в правилах дорожного движения и изменения в принципе положении указа нацелен на то, чтобы не допустить к участию в дорожном движении те транспортные средства, либо те устройства, которые по безопасности не соответствуют определенным критериям".