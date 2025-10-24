3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Беларуси ограничен доступ к сети "ВКонтакте"
Автор:Редакция news.by
В Беларуси ограничен доступ к сети "ВКонтакте"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8764641-c41c-4faf-a9d4-23073f10735c/conversions/9761a591-ce44-4f99-898d-2049a680c7ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8764641-c41c-4faf-a9d4-23073f10735c/conversions/9761a591-ce44-4f99-898d-2049a680c7ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8764641-c41c-4faf-a9d4-23073f10735c/conversions/9761a591-ce44-4f99-898d-2049a680c7ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8764641-c41c-4faf-a9d4-23073f10735c/conversions/9761a591-ce44-4f99-898d-2049a680c7ec-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси ограничен доступ к vk.соm. Такая информация указана на сайте БЕЛГИЭ.
Речь о Desktop-версии. Мобильное приложение ВК продолжает работать.