Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Беларуси ограничен доступ к сети "ВКонтакте"

В Беларуси ограничен доступ к сети "ВКонтакте"

В Беларуси ограничен доступ к vk.соm. Такая информация указана на сайте БЕЛГИЭ.

Речь о Desktop-версии. Мобильное приложение ВК продолжает работать.

Изображение

Разделы:

Общество

Теги:

ограничениясоциальные сети