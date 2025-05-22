В Беларуси отмечают День биологического разнообразия

"Гармония с природой и устойчивое развитие" - под таким девизом в 2025 году проходит День биологического разнообразия, который отмечается 22 мая.

В Беларуси это одно из приоритетных направлений политики в области экологии. Редкие виды животных находятся под защитой не только различных стратегий, но и Красной книги. В нее, кстати, включены новые виды животных и растений, и сейчас охраняется более 500 видов. Особое внимание уделяется борьбе с растениями, которые угрожают белорусской флоре и фауне.

Татьяна Железнова, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В настоящее время национальным законодательством в области обращения с объектами растительного и животного мира определены перечни инвазивных видов, а также установлены запреты на вселение, включая расселение инвазивных чужеродных видов животных, их интродукцию, реинтродукцию, скрещивание, содержание, разведение таких видов в неволе; интродукцию и акклиматизацию инвазивных растений. Определены методы борьбы, выработанные с учетом практики проведения мероприятий. Отменены ограничения на количество добываемых инвазивных видов животных. Ведется просветительская работа".