20 июля в Беларуси отмечают День металлурга. Это профессиональный праздник всех, кто разливает металл и выпускает продукцию высочайшего качества, востребованную в строительстве и машиностроении, производстве автомобильных шин и резинотехнических изделий, нефтегазовой промышленности.

Сегодня белорусская металлургия - одна из ключевых отраслей тяжелой промышленности, национальный бренд. Во главе холдинга стоит БМЗ - современный завод европейского уровня. На национальные интересы в составе холдинга работают еще более 20 предприятий по всей стране.

Белорусский металлургический завод - это предприятие черной металлургии, флагман отрасли, промышленный гигант, самый известный бренд индустриальной Беларуси. Свою историю он пишет с 1984 года. Тогда на самом современном заводе в мире жлобинские сталевары выпустили первую партию востребованной продукции.

Вот уже 41 год в сердце белорусской металлургии в Жлобине разливают металл. Начинали с трех плавок в смену, сейчас - 15. Время выплавки стали разных марок - 45 минут -соответствует самым высоким мировым стандартам.

За 41-летнюю историю - отгрузки на 5 континентов. Инвестиции в производство и высокие компетенции персонала позволяют увеличить объемы, диверсифицировать рынки, расширять номенклатуру продукции. Качество белорусского металлокорда и проволоки для армирования автомобильных шин являются уже национальным брендом.

Анатолий Волков, первый замгендиректора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":

"На протяжении предыдущих 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в эквиваленте. За этот период мощности завода выросли более чем в два раза, то есть фактически за это время мы построили и вложили денег еще на такой же завод. В течение 2024 года освоили сталь для производства железнодорожных рельс, поставили опытную партию для горячекатаной полосы для рессорно-пружинных изделий. МАЗ у нас как раз эту партию испытывает".

Производственные возможности трех сталепроволочных цехов позволяют изготавливать более 100 конструкций металлокорда и 20 типоразмеров бортовой проволоки. Замначальника сталепроволочного цеха Андрей Чернявский рассказал про уникальную по техническим характеристикам проволоку тоньше волоса. Она используется в микроэлектронике при производстве фотоэлементов солнечных батарей, подложек для светодиодных микрочипов и интегральных микросхем. БМЗ - единственный в СНГ производитель подобного наукоемкого изделия.

Всего экспортируется 2/3 общего объема выпускаемой продукции. Основной потребитель - Россия. Сохраняются поставки в страны Ближнего Востока - Ливан, Израиль, Египет. В торговых партнерах - Казахстан, Узбекистан.

Промышленный гигант придерживается политики социальной защищенности заводчан - хороший соцпакет, материальное стимулирование, меры поддержки молодых специалистов.

Андрей Кулаковский, замгендиректора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":

"Присутствует доплата в течение двух лет до средней зарплаты по предприятию, возможность повышения своей квалификации на ступень выше. Ребятам, которые уходят в армию и остаются верными предприятию, по возвращении мы выплачиваем 75 базовых величин, помимо подъемных".