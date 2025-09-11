Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси отмечают День сотрудника органов предварительного следствия

Сотрудники Следственного комитета Беларуси 12 сентября отмечают профессиональный праздник.

Cотрудников и ветеранов органов поздравил Президент.

"На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом. Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу", - отметил глава государства.

К слову, все больше школьников проявляют интерес к этой профессии. Подготовка курсантов следственно-экспертного факультета включает строевую, огневую, медицинскую подготовку и рукопашный бой. Особое внимание уделяется правовым аспектам применения оружия и отработке практических навыков на полигонах.

