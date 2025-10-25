3.67 BYN
В Беларуси приоритетом является ремонт дорог, связывающих Минск с областными и районными центрами
Автор:Редакция news.by
В Беларуси формируется программа на новую пятилетку по ремонту и реконструкции дорог. В плане обновить 25 тыс. км дорожного полотна. Такую задачу поставил глава государства.
Основной акцент будет сделан на улучшении качества дорог. На эти цели в 2025 году направлено более 2 млрд белорусских рублей. В приоритете ремонт дорог, соединяющих Минск с областными и районными центрами.
Предстоит обновить и дороги местного значения. По поручению главы государства активно осуществляется работа по соединению агрогородков с районными центрами с помощью дорог с улучшенным покрытием.
К концу 2026 года планируется завершить строительство и реконструкцию 156 км таких трасс.