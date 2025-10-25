В Беларуси приоритетом является ремонт дорог, связывающих Минск с областными и районными центрами

В Беларуси формируется программа на новую пятилетку по ремонту и реконструкции дорог. В плане обновить 25 тыс. км дорожного полотна. Такую задачу поставил глава государства.



Основной акцент будет сделан на улучшении качества дорог. На эти цели в 2025 году направлено более 2 млрд белорусских рублей. В приоритете ремонт дорог, соединяющих Минск с областными и районными центрами.