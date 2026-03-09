В Беларуси продолжаются проверки боеготовности: резервисты восстанавливают навыки в полевых условиях

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности. Военнообязанные, призванные из запаса уже вовсю восстанавливают свои навыки по военным специальностям. Они отрабатывают элементы одиночной подготовки, управляют боевыми машинами, ведут огонь из вооружения танков и БМП.

В строй встали предприниматели, повара, программисты, водители и рабочие заводов. Многие из них служили много лет назад, поэтому речь идет даже не о том, чтобы вспомнить военное дело, а с нуля научится новым формам боевой подготовки.

Тенденция паники по поводу военных сборов начинается с первой повестки из военкомата. Еще вечером мужчины планируют свой следующий рабочий день, обсуждают домашние дела с семьей, а уже утром они в воинской части. Внезапно, неожиданно, да, но в этом же и суть проверки боевой готовности - мобилизоваться максимально быстро.

Многие белорусские мужчины уже проходили подобные сборы и знают, что это в норме вещей, но есть ряд факторов, влияющих на морально-психологическую обстановку. Первый - это комментаторы из-за кордона, которые заранее готовятся "накрутить" белорусов всевозможными пугалками о том, что военные сборы - это вовсе не сборы, а мобилизация.

Второе - это прекрасная половина человечества, которая переживает за своих мужчин, волнуясь, что с ними что-то случится или их куда-либо отправят воевать, поэтому делятся своими эмоциями с общественностью. Здесь в очередной раз нужно вспомнить слова Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Ни один белорусский солдат не будет воевать на территории другой страны".

"Тот, кто умеет, кто физически силен - они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, они погибнут в ближайшие часы. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, - главное для сохранения вашей жизни, а значит, и нашей страны", - заявил белорусский лидер.

Это истина военного дела. Сильный выживет, слабый - погибнет. Для войны ракет и дронов это может и не первоочередное, а вот для наземного сражения - это первое в списке дел военной науки. Отсюда и такой упор на физическую и боевую подготовку как офицеров, так и солдат срочной службы, а еще военнослужащих запаса.

"Мне повестку принесли на работу. Позвонил родным, сказал, что меня призывают. Утром прибыл на пункт приема и все, я здесь. Какие могут быть сомнения? Масштабное мероприятие в Вооруженных Силах, тут сомневаться даже в принципе не в чем. Надо обновить для себя знания, незнакомое, может, вооружение появилось новое, восстановить знания, чтобы в случае необходимости их можно было применить на практике", - рассказал военнообязанный Иван Городко.

Конечно, в первый день сборов, после прибытия в воинскую часть, чувствуется небольшое напряжение, это нормально. Никто никого не знает, что будет происходить тоже, все только предполагается. Но уже буквально через пару дней настроение у военнослужащих запаса совершенно другое. А в конце сборов незнакомцы вообще становятся друзьями, с оружием они на "ты", да и чувствуют себя мужчины в разы увереннее.

"Это мои первые воинские сборы. Родина сказала: "Надо прибыть", поэтому прибыл в установленное время. Что касается меня, ранее я никогда автомат в руках не держал. Пусть это никому не пригодится, но иметь навыки обращения с ним должен каждый мужчина, я считаю. Все знают, видят какая нестабильная обстановка у наших, скажем так, соседей. Поэтому если что нужно показать им, что мы тоже готовы. И пускай они даже не пробуют в нашу сторону применять какие-то манипуляции", - поделился военнообязанный Алексей Долгополик.

Волнение родных, к слову, также стихает в первые дни. На присягу приглашаются все близкие: отцы, матери, жены и дети военнообязанных, своими глазами видят, что их мужчины в целостности и сохранности. На место тревоге приходит гордость.

"Никогда в военной форме мужа не видела. Гордость, радость чувствую. Приехала с дочерью, младшая дочь тоже очень переживала за отца, что долго его с нами не будет. На сборы муж поехал впервые, но думаю, что все будет хорошо. В нынешнее время, когда мировая ситуация нестабильна, я считаю, что многие мужчины должны вспомнить, пройти и отдать свой долг Родине", - отметила жена Алексея Долгополика Наталья.

