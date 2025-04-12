В Беларуси проходит республиканский субботник

Сегодня во всех уголках Беларуси выйдут трудовые десанты, чтобы сделать мир вокруг краше. Никто не останется в стороне. Участие в субботнике примут более 3 млн белорусов. Это представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

В Год благоустройства акцент будет сделан на качестве и порядке. Особое внимание уделяется и безопасности при проведении работ.

Субботники в Беларуси проводятся несколько раз в году. И хотя их цель - сделать двор, поселок, город и всю страну еще лучше - важна, она не единственная. Ежегодно организовывается сбор денежных средств, которые идут исключительно на благие дела. К примеру, в 2024 году собранные деньги были перечислены на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны", а также на строительство патриотического центра на базе Брестской крепости.

Символично, что в год 80-летия Великой Победы заработанные на субботнике средства будут направлены на строительство Национального исторического музея и создание парка Народного единства. Планируется, что работы будут завершены уже к 2027 году. Каждый белорус внесет свой вклад в развитие значимых для страны объектов, которые станут народным достоянием. Экспозиции будущего музея отразят все этапы развития страны и государственности. Ожидается, что музей сможет принять одновременно порядка 2,5 тыс. посетителей.

Традиционно большие силы будут направлены на модернизацию памятных мест, мемориальных комплексов. В частности, более 120 крупных объектов по всей стране благоустроят представители профсоюзов.