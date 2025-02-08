В Беларуси прошла репетиция ЦЭ - с какими сложностями столкнулись школьники?

Проверка знаний и организационно-технических моментов. 8 февраля по всей стране 56 тыс. школьников сдавали репетиционный централизованный экзамен. Как прошел урок самоорганизации для абитуриентов?

С какими сложностями столкнулись школьники? И какие предметы в топе у будущих студентов?

В Беларуси прошла репетиция ЦЭ

Здесь все, как на настоящем экзамене: строгий контроль, запрет на телефоны, бланки с заданиями и две черные гелевые ручки. Разница лишь в том, что результаты не повлияют на аттестат. Для выпускников это первый серьезный стресс-тест.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В первую очередь хотел бы подчеркнуть то, что мы находимся на пороге сдачи выпускного экзамена за курс общесредней школы, потому что репетиция централизованного экзамена - это в первую очередь для тех ребят, которые заканчивают 11 классов. Безусловно, кто-то из них решит поступать в университеты, а кто-то пойдет в наши колледжи. Ребята не явились абсолютно все по уважительной причине - это болезнь либо участие в спортивных соревнованиях, прохождение оздоровительной кампании. Требования были точно такие же серьезные при проведении РЦЭ, как и к самому экзамену, все прошло благополучно".

Тест на стрессоустойчивость

Задача экзамена - не только оценить уровень подготовки, но и снизить стресс учащихся, позволив им адаптироваться к формату и процедуре. Многие школьники признаются, что несмотря на волнение, такой "пробник" помогает понять, на что сделать упор в последние месяцы перед решающим днем. Кстати, благодаря такому генпрогону можно узнать, на какие профессии спрос в ближайшие 5 лет будет выше. В топе у школьников русский язык, математика, английский, биология и обществоведение.

Организация работы в пунктах сдачи РЦЭ

"В зависимости от того, в какое время ты будешь готовиться. Если ты начнешь с самого начала, с класса 10-го, то постепенно информация усваивается хорошо. А когда ты решаешь за месяц, то, конечно же, у тебя будет в голове что-то непонятное. И лучше с 10-го класса начинать все думать об этом", - сказала учащаяся.

"ЦТ проще, я думаю, потому что ты там пишешь в спокойной обстановке, со знакомыми людьми и чувствуешь себя увереннее, можно сказать. А тут много незнакомых людей. Я зашел в аудиторию, там вообще ни одного моего знакомого человека нет. Есть небольшое волнение", - признался парень.

В 144 пунктах сдачи РЦЭ сегодня также был настоящий тест организационно-технической части. Почти 2 тысячи 11-классников сдавали РЦЭ в столичном педагогическом университете. К слову, педагогов, сопровождающих детей на экзамене, без новых знаний тоже не оставили. Для них была организована лекция по использованию ИИ в образовательном процессе. Всего для проведения такой репетиции в БГПУ было задействовано 69 аудиторий, однако в университете признаются, что спрос с каждым годом растет, а значит, и число посадочных мест для сдающих будет увеличено к 3 этапу пробных тестирований.

Вероника Радыгина, проректор по учебной части БГПУ им. Максима Танка:

"К нам сегодня в университет пришло 1942 учащихся 36 школ Московского района города Минска. Они попробуют понять, каким образом осуществляется пропускной режим в наш университет, что необходимо предъявлять, как они могут узнать аудиторию, в которой будет проходить их экзамен. Как пройти в аудиторию и пройти жеребьевку, занять свое соответствующее место. Они обучатся заполнять бланки централизованного экзамена, поймут, какими буквами и цифрами это необходимо сделать, поймут, как они могут исправить ошибку, если что-то пошло не так. Кроме того, они смогут узнать уровень сложности заданий, убедиться в том, что задания соответствуют школьной программе".

Прозрачность и справедливость