В Беларуси растет спрос на электроэнергию. Депутат рассказала, с чем это связано

В Беларуси растет спрос на электроэнергию. К 2030 году ее потребление может вырасти до 47 млрд кВт.ч. С чем это связано и есть ли в этом отсылка к развитию промышленности в республике, в студии "Первого информационного" рассказала Елена Потапова - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Энергоресурсы - одна из очень значимых составляющих, которые формируют себестоимость продукта. И, естественно, мы, выстраивая свою энергосистему, добавив в нее такое мощное звено, которое становится все более значимым и основным - атомную электростанцию, понимаем, что в перспективе существенно удешевим затраты на производство и можем удешевить для людей отопление, использование транспорта и так далее", - отметила депутат.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день в Беларуси развиваются целые программы, чтобы обычный гражданин мог использовать дешевую электроэнергию более широко.