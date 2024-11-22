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В Беларуси растет спрос на электроэнергию. Депутат рассказала, с чем это связано
В Беларуси растет спрос на электроэнергию. К 2030 году ее потребление может вырасти до 47 млрд кВт.ч. С чем это связано и есть ли в этом отсылка к развитию промышленности в республике, в студии "Первого информационного" рассказала Елена Потапова - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Энергоресурсы - одна из очень значимых составляющих, которые формируют себестоимость продукта. И, естественно, мы, выстраивая свою энергосистему, добавив в нее такое мощное звено, которое становится все более значимым и основным - атомную электростанцию, понимаем, что в перспективе существенно удешевим затраты на производство и можем удешевить для людей отопление, использование транспорта и так далее", - отметила депутат.
Также она подчеркнула, что на сегодняшний день в Беларуси развиваются целые программы, чтобы обычный гражданин мог использовать дешевую электроэнергию более широко.
"Мы активно внедряем электрическое отопление, электрическое обслуживание домов, особенно в частном секторе. Несмотря на то, что у нас высокий уровень газификации на селе, мы добавим и усилим село еще и за счет электроснабжения, за счет перевода домов на полностью электрическое обслуживание. И это очень выгодно скажется на бюджете наших граждан", - подытожила Елена Потапова.
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