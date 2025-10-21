В Беларуси создается единая система защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

В Беларуси ведется работа по созданию единой системы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. "Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. А это достигается только тренировками в условиях, максимально приближенных к реальным".

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович перед стартом учения сил и средств гражданской обороны. Они прошли 21 октября на полигоне МЧС под Борисовом.

В учениях задействовали силы и средства 12 республиканских служб гражданской обороны, созданных на базе МЧС, МВД, Минздрава, Минэнерго, Минсвязи и других ведомств. Среди тех, кто задействован в маневрах, и "Первый информационный", как главный новостной канал страны. Весь день на площадке работали наши съемочные группы.

Катастрофа не случается по плану, у нее нет графика, она не откладывает на завтра и не спрашивает, готовы ли мы. Именно поэтому гражданская оборона - это не только дело спасателей. Быть готовым к слаженным действиям различных служб и учат подобные маневры.

Нам сложно представить жизнь без воды, тепла, электричества, газа, связи и прочих благ. А ведь в случае кризисных ситуаций или военных конфликтов начинает страдать инфраструктура, в том числе и гражданская. Восстановить разрушенные коммунально-энергетические сети, отселить население из пострадавшего региона - все это требует масштабной кропотливой работы.

"Составной частью обороны нашего государства является план развертывания гражданской обороны. Это защита нашего населения, защита экономической инфраструктуры, жизнедеятельности населения. И не учитывать это при современных вооруженных конфликтах мы просто не имеем права. Нас на это нацеливает глава государства. Мы планируем свою деятельность с учетом вооруженного конфликта на соседней территории, в Украине, в Российской Федерации. Конечно же, изучаем этот опыт работы. Поэтому сегодняшние учения направлены на то, чтобы еще раз обучить свой личный состав службы гражданской обороны государственных органов, которые входят в состав системы гражданской обороны, и обеспечить должное взаимодействие с ними в ходе, не дай бог, возникшего вооруженного конфликта".

Оценка готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации

Все чаще в результате военных конфликтов объектами поражения становится гражданская инфраструктура, которую нужно защищать. Поэтому на учении отрабатывают возведение модульного укрытия, работу медицинского отряда, ликвидацию пожара, проведение аварийных работ на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения и многое другое.

"По поручению главы государства, МЧС было поручено переформатировать саму систему гражданской обороны. Она ведь на самом деле перекликается с вопросами гражданской деятельности государства, и с вопросами военными. Мы уже подготовили макет закона "О гражданской защите Республики Беларусь". В него войдут элементы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, так называемая гражданская составляющая этого закона. И вопрос гражданской обороны он останется, он никуда не денется. Эта система действует. Понятно, страна небольшая, войск гражданской обороны нет, есть МЧС. Полностью формируют сам подход в оценке организации работы. Поэтому этот закон планируется внести в Палату представителей по итогам полугодия следующего года".

Среди служб, которые задействованы в учении , "Первый информационный". Когда все рушится - мы снимаем, чтобы вы знали! В условиях ЧС съемочная группа - это глаза и голос общества. Мы фиксируем, информируем, предупреждаем. Пока другие эвакуируются - мы включаем камеру. Журналисты рассказали и показали, как работают в походных условиях.

Если обратить внимание на рюкзак, мы прямо сейчас можем вести трансляцию. Можем пользоваться как небольшими такими рюкзаками, есть мобильная связь, работаем этим. Если что-то персональное легкое быстрое - фотоаппарат с рониным.

Подобные масштабные учения проходят раз в 6 лет. Но по факту это экзамен для служб гражданской обороны, которые повседневно выполняют свои задачи и обязанности. Ожидается, что в следующем году будут.