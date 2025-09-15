3.63 BYN
В Беларуси стартует Неделя мобильности
Автор:Редакция news.by
16 сентября в Беларуси стартует Неделя мобильности. Главная идея экологической кампании - меньше машин, больше движения: пешком, на велосипеде, самокате или общественном транспорте.
На протяжении семи дней по всей стране будут проходить различные акции: велопробеги, экскурсии, выставки, показательные выступления, мастер-классы.
В последний день акции - 22 сентября - в Минске пройдет традиционный День без автомобиля. Для водителей предусмотрен бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации авто.