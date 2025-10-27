3.67 BYN
В Беларуси свыше 300 солдат-срочников закончили службу
Автор:Алёна Лешкевич
Торжественный и долгожданный момент - в Беларуси свыше 300 солдат-срочников закончили службу.
В войсковой части 5448 в Минске проходит торжественное увольнение и встреча с родственниками. Год или полтора ребята провели в части, многому обучились. И теперь с новым багажом знаний возвращаются к неармейской жизни. В увольнение в запас выпускаются свыше 300 ребят. Они прощаются с сослуживцами и командирским составом. Вчерашних солдат уже ждут близкие.
Кто-то из ребят, у кого есть образование, пойдет работать по специальности, а кто-то за это время решил связать свою жизнь с военным делом.