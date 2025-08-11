В предстоящую пятилетку в Беларуси будут активнее вовлекать отцов в процесс воспитания детей, укреплять институт семьи через развитие служб поддержки, а также усиливать адресную помощь. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Уровень рождаемости в мире снижается. Это тенденция наблюдается не один год, поэтому в Беларуси тема демографической безопасности на особом контроле.

Факт Общемировая тенденция - низкий уровень рождаемости

В прошлом году в Японии на свет появилось рекордно маленькое количество малышей за последние 125 лет. В странах Евросоюза в 2022-м отметили самый низкий показатель рождаемости с 1960 года. Схожая тенденция в США, России и Беларуси.

Средний возраст женщин при рождении первенца увеличивается

В опросе собрали мнения нескольких белорусок:

"К родительству, наверное, невозможно быть полностью готовым. Но я чувствую себя уверенно, потому что для меня ребенок - это осознанный выбор. Я действительно хочу маленького человека, которому хочется показать этот мир".

"Я считаю, что к этому нужно подходить осмысленно. Все-таки ребенок должен появляться у взрослого, осознанного человека, а не у ребенка".

"Как врач-гинеколог я считаю, что лучше сначала родить, а потом строить карьеру".

В Беларуси средний возраст женщины при рождении первого ребенка чуть более 27 лет. В мире около 29. Показатель зависит от страны и региона.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

"В 2000 году средний возраст рождения первого ребенка в мире был 27 лет. Так что можно сказать, что мы вполне находимся в позитивной динамике. Беларусь в этом отношении действительно может похвастаться: мы идем вровень с такими странами, как Словакия, Румыния, Турция. Здесь есть определенные позитивные моменты: родительство становится более осознанным. Женщина постарше и уже получила образование, у нее есть база и понимание, как воспитывать ребенка. Для нее основная проблема - не откладывание рождения, а то, что рождение в принципе может не произойти".

Поддержка семьи

Поддержка семьи

Молодые люди позже вступают в брак и создают семью. Все чаще выбирают самообразование и карьеру. На уровень рождаемости влияют социально-экономические условия, культурные традиции и личные предпочтения, а также развитие репродуктивных технологий. Сегодня больше внимания и от государства.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Есть страны, где при достаточно высоком возрасте материнства, например, в Швеции, Дании, Франции, где женщины становятся матерями примерно в 30 лет, суммарный коэффициент рождаемости все же выше, чем в других европейских странах. Отцы в этих странах активно участвуют в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Наша страна также понимает важность этого направления и уже достаточно активно работает над вовлечением отцов в воспитание. В предстоящую пятилетку это станет одним из ключевых направлений нашей работы. Для нас важна не только государственная поддержка, но и участие работодателей, которые поддерживают своих сотрудников с детьми. Кроме того, большое значение имеет поддержка студенческой молодежи".

Дети играют на детской площадке

Одно из отличий нашей страны от других - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на протяжении трех лет, когда, например, в России – 1,5 года. А еще количество многодетных в Беларуси растет. Каждый пятый ребенок воспитывается в такой семье.

Светлана Логашина, многодетная мама, предприниматель:

"Здорово, что государство постоянно развивает эту сферу и поддерживает нас. В нашей семье, например, мы смогли построить квартиру с помощью государственной поддержки. Наши дети посещают музыкальную школу бесплатно, а также пользуются льготами на питание в детском саду и школе. И пособия, которые, например, выдаются перед учебным годом, позволяют мне закупить канцтовары для всех детей: и для тех, кто ходит в садик, и для школьников".

Семья для белорусов - важнейшая ценность