В Беларуси увеличена финансовая поддержка детей-сирот. Для воспитанников государственных учреждений предусмотрено увеличение норм расходов на питание на 15 %, увеличение на 5 % расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены.

"Новинкой этого постановления является то, что в развитии норм закона, принятого 12 июля 2025 года, в постановлении определен размер и состав расходов государства на приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарств, медикаментов, изделий медицинского назначения. Сейчас родители, воспитатели, приемные родители, государственные опекуны детей смогут приобретать вот эти изделия, товары и средства за счет бюджета".