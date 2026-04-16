В Беларуси увеличена финансовая поддержка детей-сирот - как будут работать новации
Приоритет государственной политики Беларуси - забота о детях, особенно оставшихся без родителей. Правительство усилило поддержку детей-сирот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вводит новые денежные нормы на питание, одежду и медицинское обслуживание.
Расскажем, как будут работать новации на практике.
Увеличена финансовая поддержка детей-сирот
Для воспитанников государственных учреждений предусмотрено увеличение норм расходов на питание на 15 %, увеличение на 5 % расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены.
Елена Симакова, замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси:
"Новинкой этого постановления является то, что в развитие норм закона, принятого 12 июля 2025 года, определен размер и состав расходов государства на приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарств, медикаментов, изделий медицинского назначения. Сейчас родители, воспитатели, приемные родители, государственные опекуны детей смогут приобретать эти изделия, товары и средства за счет бюджета".
В минском детском городке на сегодняшний день проживает 66 ребят. Эта цифра может варьироваться. Кто-то из детей находит семью, кто-то в 18 лет отправляется во взрослую жизнь. Условия здесь максимально приближены к семейным.
Анжела Киракосян, директор ГСПУО "Детский городок Ленинского района г. Минска".
"Здесь ребята нашли свой дом, своих, будем так говорить, родителей и воспитателей, которые несут за них ответственность и создают все условия. Раньше нам немножко сложнее было приобрести детям те же самые очки. Обращались очень часто к спонсорской помощи, искали тех, кто может нам помочь в приобретении значительных вещей. Но сейчас это находится под защитой государства, и для нас это бонус".
Самые маленькие жители детского городка - почти трехлетние близняшки. Родитель-воспитатель для ребят нечто большее. Ведь не зря первое слово здесь - именно родитель.
Алла Сидорович, родитель-воспитатель:
"Работа, как у мамы: встречать, кормить, лечить, водить по врачам. У нас дети все в основном с какими-то проблемами, поэтому врачей часто приходится посещать. А вообще, как дома. Мы играем вместе, занимаемся, проводим время вместе".
Кроме того, актуализированы денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования.
Сегодня более 65 % школьников получают горячее питание за счет средств государственного бюджета. Это один из ключевых элементов социальной поддержки. Всего в учреждениях общего среднего образования Беларуси горячее питание организовано для более чем 1 млн учащихся.
Важнейшая цель - это не просто увеличение финансирования. Это, в первую очередь, конкретные действия и забота о каждом ребенке, ведь внимание самым маленьким и юным белорусам - национальный приоритет.