В Беларуси увеличена финансовая поддержка детей-сирот - как будут работать новации

Приоритет государственной политики Беларуси - забота о детях, особенно оставшихся без родителей. Правительство усилило поддержку детей-сирот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вводит новые денежные нормы на питание, одежду и медицинское обслуживание.

Расскажем, как будут работать новации на практике.

Увеличена финансовая поддержка детей-сирот

Для воспитанников государственных учреждений предусмотрено увеличение норм расходов на питание на 15 %, увеличение на 5 % расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34e6d755-a162-4132-8ccd-85af96741358/conversions/d9d55864-2863-4a26-ba65-99cddd251f27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34e6d755-a162-4132-8ccd-85af96741358/conversions/d9d55864-2863-4a26-ba65-99cddd251f27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34e6d755-a162-4132-8ccd-85af96741358/conversions/d9d55864-2863-4a26-ba65-99cddd251f27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34e6d755-a162-4132-8ccd-85af96741358/conversions/d9d55864-2863-4a26-ba65-99cddd251f27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Симакова, замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси:

"Новинкой этого постановления является то, что в развитие норм закона, принятого 12 июля 2025 года, определен размер и состав расходов государства на приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарств, медикаментов, изделий медицинского назначения. Сейчас родители, воспитатели, приемные родители, государственные опекуны детей смогут приобретать эти изделия, товары и средства за счет бюджета".

В минском детском городке на сегодняшний день проживает 66 ребят. Эта цифра может варьироваться. Кто-то из детей находит семью, кто-то в 18 лет отправляется во взрослую жизнь. Условия здесь максимально приближены к семейным.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b858ebb1-8d0d-441f-9bf6-3d7e13585e27/conversions/93415547-140b-4aa9-bfe1-ad4fd08eb058-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b858ebb1-8d0d-441f-9bf6-3d7e13585e27/conversions/93415547-140b-4aa9-bfe1-ad4fd08eb058-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b858ebb1-8d0d-441f-9bf6-3d7e13585e27/conversions/93415547-140b-4aa9-bfe1-ad4fd08eb058-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b858ebb1-8d0d-441f-9bf6-3d7e13585e27/conversions/93415547-140b-4aa9-bfe1-ad4fd08eb058-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анжела Киракосян, директор ГСПУО "Детский городок Ленинского района г. Минска".

"Здесь ребята нашли свой дом, своих, будем так говорить, родителей и воспитателей, которые несут за них ответственность и создают все условия. Раньше нам немножко сложнее было приобрести детям те же самые очки. Обращались очень часто к спонсорской помощи, искали тех, кто может нам помочь в приобретении значительных вещей. Но сейчас это находится под защитой государства, и для нас это бонус".

Самые маленькие жители детского городка - почти трехлетние близняшки. Родитель-воспитатель для ребят нечто большее. Ведь не зря первое слово здесь - именно родитель.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2467aef6-d3c9-44f8-9314-c09fd4ce34bf/conversions/ecc5afe2-3534-4063-85e8-122c04d510b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2467aef6-d3c9-44f8-9314-c09fd4ce34bf/conversions/ecc5afe2-3534-4063-85e8-122c04d510b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2467aef6-d3c9-44f8-9314-c09fd4ce34bf/conversions/ecc5afe2-3534-4063-85e8-122c04d510b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2467aef6-d3c9-44f8-9314-c09fd4ce34bf/conversions/ecc5afe2-3534-4063-85e8-122c04d510b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алла Сидорович, родитель-воспитатель:

"Работа, как у мамы: встречать, кормить, лечить, водить по врачам. У нас дети все в основном с какими-то проблемами, поэтому врачей часто приходится посещать. А вообще, как дома. Мы играем вместе, занимаемся, проводим время вместе".

Кроме того, актуализированы денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования.

Сегодня более 65 % школьников получают горячее питание за счет средств государственного бюджета. Это один из ключевых элементов социальной поддержки. Всего в учреждениях общего среднего образования Беларуси горячее питание организовано для более чем 1 млн учащихся.