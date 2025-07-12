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В Беларуси выявлены 2 группы интернет-вымогателей
"Зайди в аккаунт на айфоне" - так мошенники превращают телефоны жертв в кирпичи.
Именно владельцев устройств корпорации Apple используют в следующей схеме аферисты: под разными предлогами просят выйти из своего Apple ID и войти в чужой аккаунт iCloud. Часто такое происходит во время интернет-знакомств. После этого телефон жертвы сразу блокируется. А далее - классика - за восстановление доступа к своему гаджету мошенники вымогают деньги. Следователи вычислили две группы вымогателей - ими оказались студенты одного из белорусских вузов.
Новый вид мошенничества
В Беларуси с осени 2024 года работали 2 группы юных интернет-вымогателей. Признательные показания на камеру дает один из задержанных. Парню 18 лет. Остальные - примерно его ровесники. Взломы чужих телефонов - это то, что, по версии следствия, их объединяло помимо учебы. Они все однокурсники.
Кибервымогатели использовали разные уловки
Поскольку писали от имени девушек, их жертвы в основном были молодые люди. Как установило следствие, не только из Беларуси, но и России. Знакомились с ними в Telegram или на сайтах знакомств. Кибервымогатели использовали разные уловки: например, экран телефона разбит или срочно нужно помочь выгрузить курсовую работу из хранилища iCloud. А дальше, что называется, дело техники. Потерпевший входит в чужую учетку, ему меняют пароль - и в считанные секунды доступ к гаджету у тебя на глазах полностью теряется.
Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси:
"После блокирования компьютерной информации, у потерпевшего на экране телефона высвечивалось сообщение о том, что разблокировка компьютерной информации возможна только после перевода денежных средств потерпевшего в сумме от 65 до 200 долларов".
Задержание подозреваемых в интернет-вымогательствах
Цифровые следы скамеров были получены этой зимой. После анализа данных вышли и на личности пяти человек: двое - руководители, еще трое - исполнители. Следователи наведались к ним прямо в вуз незадолго до сессии.
Владислав Пилипчик, замначальника управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Миноблисполкома:
"Был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий для получения сведений о всех лицах, которые осуществляли преступную деятельность в составе данной организованной преступной группы, а также задокументированы все их преступления, которые они совершали в отношении как наших граждан, а также иных лиц".
Расследование дела об интернет-вымогательствах
В 2024 году в Беларуси произошел всплеск подобных интернет-вымогательств. В СК подняли и изучили нераскрытые уголовные дела. Это и стало отправной точкой в раскрытии преступных групп из числа белорусских студентов. Дела возобновили и соединили в одном производстве. И вот еще какие интересные подробности удалось выяснить.
Леонид Мельник, замначальника управления главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси:
"Входили в сговор с лицами, которые оказывают услуги по ремонту техники и которые якобы оказывали услуги по разблокировке, допустим, зашифрованных файлов или по разблокировке учетных записей iCloud. При этом фактически никаких услуг не оказывалось".
Большинство жертв к правоохранителям не обращались. Их установили специалисты в сфере киберпреступлений. Сейчас известно о 160 потерпевших - известны имена 50 из них. Остальных еще предстоит установить. А что касается фигурантов, если их вина будет полностью доказана, как минимум троим учебу в вузе придется на время отложить. Парням предъявлено обвинение по двум статьям - завершения расследования они ожидают под стражей.