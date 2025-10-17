3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В Беларуси за январь - сентябрь введены в строй почти 3 млн кв. м жилья
В Беларуси по итогам 9 месяцев 2025 года уже введены в строй почти 3 млн кв. м жилья. В лидерах Брестская и Могилевская области.
Всего в 2025 году должны быть готовы 4,5 млн кв. м. Что касается жилья с господдержкой, то уже выполнено 73 % от задания. В приоритете строительство жилья для многодетных семей. Для них построено практически 80 % от запланированного объема. Получили направление на строительство более 5 тыс. многодетных семей.
Сейчас активно разрабатывается госпрограмма строительства жилья на следующую пятилетку. Предусмотрено поэтапное увеличение арендного жилья. В 2026-м планируют построить 650 тыс. кв. м. А в целом по итогам следующей пятилетки обеспечат ввод около 5 млн кв. м арендного жилья. В первую очередь оно будет предоставляться военнослужащим и востребованным специалистам.