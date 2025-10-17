В Беларуси за январь - сентябрь введены в строй почти 3 млн кв. м жилья

В Беларуси по итогам 9 месяцев 2025 года уже введены в строй почти 3 млн кв. м жилья. В лидерах Брестская и Могилевская области.

Всего в 2025 году должны быть готовы 4,5 млн кв. м. Что касается жилья с господдержкой, то уже выполнено 73 % от задания. В приоритете строительство жилья для многодетных семей. Для них построено практически 80 % от запланированного объема. Получили направление на строительство более 5 тыс. многодетных семей.