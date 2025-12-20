В "БелЭкспо" можно побывать на Лукомльской ГРЭС и посидеть в машине команды МАЗ-СПОРТавто

Научные и технологические прорывы представлены в "БелЭкспо" на выставке "Моя Беларусь". На каждой локации есть интерактив: можно посидеть за рулем машины команды МАЗ-СПОРТавто и даже побывать на вышке Лукомльской ГРЭС. Впечатляет и туристическая карта.

Интерес к выставке растет. Счет посетителей идет уже на сотни. Приходят студенты, молодые семьи и, конечно, люди старшего поколения, которые могут сравнить, что было в 1990-е годы и чего достигли белорусы сегодня.

Экспозиция в малом выставочном зале раскрывает красоту Беларуси и ее туристический потенциал. Никогда регионы страны не были так близки друг к другу, как на выставке "Моя Беларусь". Например, от Гомельской до Витебской области буквально несколько шагов.

На локации Гомельской области представлен отечественный бренд - неглюбские рушники, техника ткачества которых недавно была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Белорусские рушники яркие, колоритные. Такой, как наша техника ткачества, больше нигде нет. Мы ткем все рушники с изнаночной стороны. Наши рушники симметричные, то есть от среднего узора расходятся в стороны. И рушник называется именно по среднему узору", - рассказала мастерица.

20 декабря на локации будут проводиться различные мастер-классы, в том числе и по ткачеству неглюбских рушников.