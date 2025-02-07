В БГПУ прошла музыкально-поэтическая встреча, на которой была представлена узбекская культура

Укрепление дружбы между народами Беларуси и Узбекистана - приоритет двусторонних отношений. Важную роль в этом играет культурно-гуманитарное сотрудничество. Так, 7 февраля студенты Белорусского государственного педагогического университета побывали на музыкально-поэтической встрече.

Культура нашего крепкого и надежного партера из Центральной Азии звучит прямо в центре столицы, а именно в ведущем педагогическом вузе страны. Сегодня мы услышали стихи, увидели презентации, фильмы известных узбекских авторов и поэтов. Кроме этого здесь можно примерить колоритный, яркий и необычный национальный костюм. И всю атмосферу дополняют народная музыка и танцы.

Мероприятие прошло в Центре узбекской культуры. Открылся он в ноябре 2024 года на базе БГПУ. Это стало новым шагом в гуманитарном сотрудничестве между нашими странами. Интерес к белорусскому образованию среди узбекских студентов очень высокий. К нам приезжают учиться сотни студентов из этой страны по обмену. Здесь они получают новые знания, опыт и знакомства.

Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:

"Мы активно сотрудничаем с университетами Узбекистана. На сегодняшний день подписано 10 договоров о взаимодействии и сотрудничестве. В 2018 году мы открыли совместный факультет с Ташкентским государственным педагогическим университетом. На этом факультете ежегодно проходят подготовку студенты из Узбекистана, которые получают два диплома".