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В БГПУ прошла музыкально-поэтическая встреча, на которой была представлена узбекская культура
Укрепление дружбы между народами Беларуси и Узбекистана - приоритет двусторонних отношений. Важную роль в этом играет культурно-гуманитарное сотрудничество. Так, 7 февраля студенты Белорусского государственного педагогического университета побывали на музыкально-поэтической встрече.
Культура нашего крепкого и надежного партера из Центральной Азии звучит прямо в центре столицы, а именно в ведущем педагогическом вузе страны. Сегодня мы услышали стихи, увидели презентации, фильмы известных узбекских авторов и поэтов. Кроме этого здесь можно примерить колоритный, яркий и необычный национальный костюм. И всю атмосферу дополняют народная музыка и танцы.
Мероприятие прошло в Центре узбекской культуры. Открылся он в ноябре 2024 года на базе БГПУ. Это стало новым шагом в гуманитарном сотрудничестве между нашими странами. Интерес к белорусскому образованию среди узбекских студентов очень высокий. К нам приезжают учиться сотни студентов из этой страны по обмену. Здесь они получают новые знания, опыт и знакомства.
Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:
"Мы активно сотрудничаем с университетами Узбекистана. На сегодняшний день подписано 10 договоров о взаимодействии и сотрудничестве. В 2018 году мы открыли совместный факультет с Ташкентским государственным педагогическим университетом. На этом факультете ежегодно проходят подготовку студенты из Узбекистана, которые получают два диплома".
Взаимодействие идет не только в сфере образования и культуры. Кроме этого мы сотрудничаем во многих других направлениях для совместного развития. В 2025 году у нас намечено много планов, но одно из главных - это к концу года довести товарооборот до 1 млрд долларов.