3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
В Борисове стартовала Республиканская акция "Беларусь адзіная"
Автор:Редакция news.by
В преддверии Дня народного единства в стране стартовала Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная". Началась она 26 августа в Борисове.
На базе Дворца культуры имени Горького собрались около 800 человек. Тематика акции: "Беларусь - стратегия будущего". Как мы видим нашу страну и какие цели стоят в ходе пятилетки качества. Это все станет предметом обсуждения.
Акция охватит все регионы страны. В столице информационно-просветительский марафон пройдет 5 сентября. Завершится "Беларусь адзіная" 12 сентября в Брестской области.