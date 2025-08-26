В Борисове стартовала Республиканская акция "Беларусь адзіная"

В преддверии Дня народного единства в стране стартовала Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная". Началась она 26 августа в Борисове.

На базе Дворца культуры имени Горького собрались около 800 человек. Тематика акции: "Беларусь - стратегия будущего". Как мы видим нашу страну и какие цели стоят в ходе пятилетки качества. Это все станет предметом обсуждения.