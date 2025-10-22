В Браславском районе пограничники нашли двух избитых иностранцев, они несли тело своего товарища

Новые жертвы европейской демократии. Беженцев из Эритреи выбросили на территорию Беларуси латвийские военные, один из иностранцев погиб. В Браславском районе белорусские пограничники нашли двух иностранцев, избитые люди несли тело своего товарища.



С помощью переводчика они рассказали, что находились втроем на территории Латвии. Их задержали люди в форме и стали избивать. Затем их вытолкали на территорию нашей страны через калитку для животных.

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:

"По предварительной информации, обнаруженный в Браславском районе 29-летний иностранец скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 ("Убийство, совершенное группой лиц") Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое будет принято к производству главным следственным управлением и соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении должностных лиц Латвийской Республики".