Четыре полосы для движения вместо двух, широкие тротуары, велодорожки и новое освещение - в Бресте начали реконструкцию моста через реку Мухавец.

Он соединяет центральную часть города с юго-западной, в которой проживают более 100 тыс. человек. Нагрузка немаленькая. А объект 60-х годов постройки и уже не соответствует современным стандартам.

Реконструкция будет вестись в несколько этапов. Сейчас идет первый. На втором начнут создавать новую ветку. Завершить ее строительство планируют в конце 2026 года, затем приступят к демонтажу существующего моста с возведением нового на прежнем месте.

Олег Белый, директор филиала "Мостотряд № 58" ОАО "Мостострой":

"Мы только начали строительство моста. Правильнее сказать, начали только подготовительный период, который предусматривает вынос существующих сетей: связь, электричество, вода, канализация и т. п. Идет подготовка площадок для строительства. На прошлой неделе мы начали забивать шпунтовые ограждения для строительства площадок для устройства опор нового моста".