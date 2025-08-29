3.69 BYN
В Бресте начали реконструкцию моста через реку Мухавец
Четыре полосы для движения вместо двух, широкие тротуары, велодорожки и новое освещение - в Бресте начали реконструкцию моста через реку Мухавец.
Он соединяет центральную часть города с юго-западной, в которой проживают более 100 тыс. человек. Нагрузка немаленькая. А объект 60-х годов постройки и уже не соответствует современным стандартам.
Реконструкция будет вестись в несколько этапов. Сейчас идет первый. На втором начнут создавать новую ветку. Завершить ее строительство планируют в конце 2026 года, затем приступят к демонтажу существующего моста с возведением нового на прежнем месте.
Олег Белый, директор филиала "Мостотряд № 58" ОАО "Мостострой":
"Мы только начали строительство моста. Правильнее сказать, начали только подготовительный период, который предусматривает вынос существующих сетей: связь, электричество, вода, канализация и т. п. Идет подготовка площадок для строительства. На прошлой неделе мы начали забивать шпунтовые ограждения для строительства площадок для устройства опор нового моста".
Общий срок выполнения работ - 43 месяца. Весь процесс пройдет без полного перекрытия движения. Автомобилисты, пусть и с небольшими временными неудобствами, смогут продолжать пользоваться маршрутом без долгих объездов.