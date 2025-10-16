В Быховском районе проходит межрегиональный турнир среди военно-патриотических клубов Могилевщины

В честь 80-летия Великой Победы участников военно-патриотических клубов Могилевской области объединил межрегиональный турнир.

Стартовал он торжественным митингом у мемориального комплекса "Лудчицкая высота" в Быховском районе. Минутой молчания юные патриоты почтили память героев, а после окунулись в соревнования, но не только на знание истории и топографии. Немало эмоций подарил смотр строя и песни, а так же военизированная эстафета.

Илья Степанов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 1 г. Славгорода:

"Патриотами не рождаются, а становятся. Военно-патриотическое воспитание играет огромную роль в формировании личности. Самое главное, чтобы это поколение несло историческую память, сохраняло ее, передавало следующему поколению, чтобы подвиги наших предков не были забыты".