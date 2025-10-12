3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В фокусе - оперативное реагирование. В белорусских войсках проходит проверка боеготовности
В белорусских войсках проходит проверка боеготовности. Мониторинг призван проверить работу механизированных и танковых подразделений. В фокусе - оперативное реагирование. От сборов личного состава и подготовки техники, до выдвижения в места условных боевых действий и стрельбы.
Отметим, что проверка проходит по поручению Президента, а контролем занимается государственный секретариат Совбеза.
Команда на сбор прозвучала в воинских частях и подразделениях еще 6 октября. Военных такие тренировки не пугают, а скорее, держат в тонусе. Задача - подготовить технику к выдвижению на полигоны. Личному составу в полной амуниции, быть готовыми к маневрам. Смотр лично провел госсекретарь Совета Безопасности.
По поручению Главнокомандующего, Вооруженные Силы приведены к высшей степени боевой готовности. А мониторинг проводит госсекретариат Совбеза.
На часах 8 утра - техника готовится к выдвижению на позиции. Движение колонны танков Т-72 - это один из этапов подготовки, по сути, в любых учениях. Наши военные продемонстрируют, в первую очередь механики-водители, свой профессионализм в марше, затем будет преодоление водной преграды и уже затем начнется активная фаза маневров.
Техника на марше - это как отдельный вид искусства - не только для водителей, но и командиров. А вот насколько этот тандем работает?! Мониторинг ведется с земли и неба. Для личного состава условия приблизили к боевым.
Все пространство укутано такой дымкой. Это такая военная хитрость. Ведь проходит этап переправы через реку, по понтону, и во время такого эпизода должно быть прикрытие. Надо сказать, что во время таких тренировок, такого маневра сразу задействовано несколько подразделений, кроме непосредственно танковых, инженерные войска подготовили переправы. Их две: одна ложная, вторая истинная, по которой сейчас переходят танки. Это, к слову, действительно важный этап в логистике у военных.
Современные конфликты требуют и современных подходов. Поэтому особое внимание передовой подготовке с учетом опыта специальной военной операции в Украине. Например, сегодня никуда без антидроновой защиты.
Проверка боеготовности - это не только стресс-тест от высшего командования, но и проверка знаний, усвоенных за учебный год в войсках. А держать "порох сухим", сегодня это не прихоть, а буквально необходимость.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:
"Все проверочные мероприятия нацелены на то, чтобы показать, в том числе и Западу: если что, мы будем готовы защитить свою страну. На Западе сегодня проходит большое количество учений, на территории Польши, стран Прибалтики. По-моему, порядка 14 учений сегодня проходит на территории Европы. На что это нацелено? Якобы на защиту от угрозы с Востока. Но мы никакой угрозы никому не представляем, а просто стараемся жить на своей земле и готовы всегда свою землю, свой народ защитить от любых угроз извне, никому при этом не угрожая".
Тем временем колонны техники завершают суточный марш. После этого подразделениям еще предстоит отчитаться по контрольным занятиям боевой подготовки - огневой, инженерной, тактической. К слову, упор нынешнего мониторинга будет сделан и на проверку физической подготовки военнослужащих - это один из главных показателей способности выполнять задачи. По итогам проверки вся информация будет доложена главе государства.