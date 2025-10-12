В фокусе - оперативное реагирование. В белорусских войсках проходит проверка боеготовности

В белорусских войсках проходит проверка боеготовности. Мониторинг призван проверить работу механизированных и танковых подразделений. В фокусе - оперативное реагирование. От сборов личного состава и подготовки техники, до выдвижения в места условных боевых действий и стрельбы.

Отметим, что проверка проходит по поручению Президента, а контролем занимается государственный секретариат Совбеза.

Команда на сбор прозвучала в воинских частях и подразделениях еще 6 октября. Военных такие тренировки не пугают, а скорее, держат в тонусе. Задача - подготовить технику к выдвижению на полигоны. Личному составу в полной амуниции, быть готовыми к маневрам. Смотр лично провел госсекретарь Совета Безопасности.

По поручению Главнокомандующего, Вооруженные Силы приведены к высшей степени боевой готовности. А мониторинг проводит госсекретариат Совбеза.

Колонна танков Т-72 во время проверки боеготовности

На часах 8 утра - техника готовится к выдвижению на позиции. Движение колонны танков Т-72 - это один из этапов подготовки, по сути, в любых учениях. Наши военные продемонстрируют, в первую очередь механики-водители, свой профессионализм в марше, затем будет преодоление водной преграды и уже затем начнется активная фаза маневров.

Техника на марше - это как отдельный вид искусства - не только для водителей, но и командиров. А вот насколько этот тандем работает?! Мониторинг ведется с земли и неба. Для личного состава условия приблизили к боевым.

Танк в дымке

Все пространство укутано такой дымкой. Это такая военная хитрость. Ведь проходит этап переправы через реку, по понтону, и во время такого эпизода должно быть прикрытие. Надо сказать, что во время таких тренировок, такого маневра сразу задействовано несколько подразделений, кроме непосредственно танковых, инженерные войска подготовили переправы. Их две: одна ложная, вторая истинная, по которой сейчас переходят танки. Это, к слову, действительно важный этап в логистике у военных.

Современные конфликты требуют и современных подходов. Поэтому особое внимание передовой подготовке с учетом опыта специальной военной операции в Украине. Например, сегодня никуда без антидроновой защиты.

Проверка боеготовности - это не только стресс-тест от высшего командования, но и проверка знаний, усвоенных за учебный год в войсках. А держать "порох сухим", сегодня это не прихоть, а буквально необходимость.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Все проверочные мероприятия нацелены на то, чтобы показать, в том числе и Западу: если что, мы будем готовы защитить свою страну. На Западе сегодня проходит большое количество учений, на территории Польши, стран Прибалтики. По-моему, порядка 14 учений сегодня проходит на территории Европы. На что это нацелено? Якобы на защиту от угрозы с Востока. Но мы никакой угрозы никому не представляем, а просто стараемся жить на своей земле и готовы всегда свою землю, свой народ защитить от любых угроз извне, никому при этом не угрожая".