В ГАИ призвали использовать световозвращающие элементы
Госавтоинспекция напомнила об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток, сообщила БЕЛТА со ссылкой на МВД.
"В темное время суток с места водителя объекты, не имеющие активного света, на проезжей части сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Кроме того, сидящего за рулем может ослеплять свет фар встречного транспорта. Пешеход или велосипедист, освещенный приближающейся машиной, считает, что заметен водителю. Однако это не так - находящийся на проезжей части человек становится видимым в лучшем случае за 25-30 м. Такое расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль преодолевает около секунды. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь превышает указанное расстояние. Поэтому крайне важно использовать световозвращатели, и делать это правильно", - говорится в сообщении.
В ГАИ посоветовали, где и как разместить фликер, чтобы водитель обязательно вас увидел. "Световозвращатель должен быть хорошо виден со всех сторон. Светящуюся ленту нужно завязать на рукаве или брюках, а подвеску пристегнуть к одежде или портфелю, сумке. Оптимально использование двух и более фликеров одновременно. Белый, лимонный, желтый - эти цвета световозращателей соответствуют требованиям и действительно просигнализируют водителю о вашем присутствии на дороге. В темное время суток на загородных трассах велосипедисты обязаны надевать одежду или специальные жилеты со световозвращающими вставками. Использование световозвращающих элементов является эффективным способом повышения вашей безопасности на дорогах", - рассказали в ведомстве.