В ГАИ призвали использовать световозвращающие элементы

Госавтоинспекция напомнила об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток, сообщила БЕЛТА со ссылкой на МВД.

"В темное время суток с места водителя объекты, не имеющие активного света, на проезжей части сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Кроме того, сидящего за рулем может ослеплять свет фар встречного транспорта. Пешеход или велосипедист, освещенный приближающейся машиной, считает, что заметен водителю. Однако это не так - находящийся на проезжей части человек становится видимым в лучшем случае за 25-30 м. Такое расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль преодолевает около секунды. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь превышает указанное расстояние. Поэтому крайне важно использовать световозвращатели, и делать это правильно", - говорится в сообщении.