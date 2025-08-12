3.72 BYN
В ГТК сообщили об увеличении случаев нелегального провоза крупных сумм денег
На границе Беларуси участились случаи нелегального провоза крупных сумм денег. Ежедневно таможенные службы фиксируют нарушения, чаще всего на сумму свыше 10 тыс. долларов, которые дробят между пассажирами, а после прохождения границы забирают назад.
С начала года брестскими таможенниками установлено более 420 подобных случаев. В июле 2025 года свыше 150 человек привлечены к ответственности.
Один из последних случаев произошел в пункте пропуска "Брест" с гражданкой Украины. В качестве пассажира автобуса она проследовала по зеленому коридору, имея при себе 16 тыс. долларов и более 9 тыс. евро. В результате женщина заплатила штраф 5 базовых величин и лишилась суммы, которая превысила разрешенную.
Перемещаемые через границу деньги свыше 10 тыс. долларов в эквиваленте подлежат письменному декларированию. Если сумма превышает 100 тыс. долларов, необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение. Недекларирование влечет штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией денег. При незаконном перемещении сумм, превышающих 30 тыс. долларов, предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.
Фото: sb.by