В каких совместных проектах, разработанных странами ЕАЭС, участвует Беларусь

Участники ЕАЭС часто заявляют о важности появления на пространстве организации совместных товаров и брендов, а также развития кооперации. Для этого был утвержден и финансовый механизм.

Есть информация, что уже даже определен первый пул проектов, в которых участвует и Беларусь. Это, например, касается производства тракторов в Казахстане. Какие еще есть проекты и какие сферы деятельности они затрагивают, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко:

"Кооперационные проекты связаны с тракторной проблематикой. Это, например, казахстанский проект, куда входит два белорусских предприятия. Они осуществляют поставки лобовых стекол, но планируется, что еще будет поставляться ряд комплектующих на сборочные производства".

Вторая проблематика - железнодорожная. Беларусь в Казахстан поставляет оборудование и осуществляет пусконаладочные работы, связанные с железнодорожным передвижением. Это так называемые вопросы стрелочного регулирования для железнодорожного транспорта.

Как отметил заместитель премьер-министра, третий вопрос касается полимерных гранул. В этом случае Беларусь занимается поставкой оборудования, наладкой и донастройкой. "Это три пилотных проекта, которые находятся сейчас в активной стадии проработки", - подчеркнул Игорь Петришенко.