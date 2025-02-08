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В каких совместных проектах, разработанных странами ЕАЭС, участвует Беларусь
Участники ЕАЭС часто заявляют о важности появления на пространстве организации совместных товаров и брендов, а также развития кооперации. Для этого был утвержден и финансовый механизм.
Есть информация, что уже даже определен первый пул проектов, в которых участвует и Беларусь. Это, например, касается производства тракторов в Казахстане. Какие еще есть проекты и какие сферы деятельности они затрагивают, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
Игорь Петришенко:
"Кооперационные проекты связаны с тракторной проблематикой. Это, например, казахстанский проект, куда входит два белорусских предприятия. Они осуществляют поставки лобовых стекол, но планируется, что еще будет поставляться ряд комплектующих на сборочные производства".
Вторая проблематика - железнодорожная. Беларусь в Казахстан поставляет оборудование и осуществляет пусконаладочные работы, связанные с железнодорожным передвижением. Это так называемые вопросы стрелочного регулирования для железнодорожного транспорта.
Как отметил заместитель премьер-министра, третий вопрос касается полимерных гранул. В этом случае Беларусь занимается поставкой оборудования, наладкой и донастройкой. "Это три пилотных проекта, которые находятся сейчас в активной стадии проработки", - подчеркнул Игорь Петришенко.
Он также выразил надежду, что в дальнейшем будет продвигаться и белорусский электробус, так как это направление важно ввиду того, что это конек, связанный с перевозками на экологически чистой основе. А Республика Беларусь как раз здесь очень преуспела, поэтому хочется, чтобы этот проект партнеры тоже поддержали.