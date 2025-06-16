В ходе акции "НЕрест" было выявлено более 2 тыс. нарушений

В инспекции природоохранной деятельности поделились итогами мероприятий акции "НЕрест".

Усиленный контроль за водоемами был установлен с апреля по июнь. В это время рыба особенно уязвима, этим пользуются браконьеры. Но "рыбные" места знают и в Госинспекции. Было зафиксировано больше 2 тыс. нарушений.

Сетей изъяли столько, что ими можно было трижды обернуть минскую кольцевую. Впрочем, здесь гораздо важнее не цифры, а спасенная фауна.

Вряд ли люди, закинувшие сети в озере Мястро, рассчитывали выловить золотую рыбку. Впрочем, когда их найдут, эта рыбка покажется действительно золотой, ведь насчитают за нее в тройном размере. И неудивительно, каждый любитель такого хобби знает, что во время нереста рыба уязвима как никогда.

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В самой Госинспекции отмечают, что с каждым годом статистика становится все менее печальной, мелкие нарушения и недочеты исправляют на месте.

Не наказать, а предупредить об ответственности - мера действительно действенная. На это не раз ориентировал и Президент: профилактировать, указывать на ошибки, чтобы они впредь не допускались. А вот за грубые нарушения ответить придется по всей строгости.

Как, например, в Полоцком районе двое местных повадились на озеро Каравайное с не самыми благими помыслами. Итогом их незаконного промысла сетями стало почти полсотни килограммов рыбы, которую оценили в более чем 12,5 тыс. рублей, а также уголовной статьей.

"Еще один вопиющий случай произошел в Верхнедвинском районе. На озере Лисно госинспекторы задержали местного жителя, который расставил 10 сетей общей длиной около 700 м. В ловушку попали более 200 особей различных видов рыб общим весом почти 147 кг. Вред, причиненный окружающей среде, составил 1881 базовую величину", - заявила пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юлия Рогалинская.

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Всего за время нереста инспекторы изъяли свыше 5 тыс. сетей общей длиной более 170 км (это расстояние от Минска до Лиды). Кроме того,11 электроловильных устройств, 2,3 тыс. других запрещенных орудий рыболовства и почти 2 тыс. кг незаконно добытой рыбы.