В Хойникском районе волки держат в страхе деревню и нападают на домашних животных

Опасное соседство. В Хойникском районе волки представляя живую угрозу, без стеснения доходят до самого крыльца. Дикие звери терроризируют людей и нападают на домашних животных. Жители района до сих пор не могут отойти от увиденного, когда на их глазах агрессивный зверь напал на дворовую собаку. На других домашних животных просто не хватило времени - вовремя подоспели стражи порядка.

Волки хозяйничают в деревнях вблизи Полесского заповедника

Вера Дедицкая показывает место, где завязалась неравная схватка дворняги и голодного хищника. Все случилось под утро. Хозяйка дома на окраине деревни проснулась от шума и лая пса, сразу догадалась - орудует волк.

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Как дальше развивались события, записал видеорегистратор. Сотрудники милиции устроили засаду агрессивному зверю, который обследовал территории, приблизившись к людям на небезопасное расстояние. Дальше двух улиц в деревню уйти не успел.

Елена Винник, жительница д. Борисовщина:

"Волк со двора шел прямо к ней в двери. И она быстренько закрылась. Ее собаку во дворе грыз волк. Там у нее хозяйство, он перешел на коров. Подъехали милиционеры, начали его вылавливать".

Алексей Романов, участковый инспектор Хойникского РОВД:

"Мы его ранили, он от нас ушел, мы его искали, но потом от жителей деревни узнали, что находится на соседней улице Лесной. По его поведению было видно, что действительно волк бешеный, когда он нас увидел, сразу бросился на нас".

В населенные пункты Хойникского района волки заглядывают без приглашения. Соседняя деревня Губаревичи тоже живет в страхе. После нападения зверя один из ее жителей даже попал в больницу. Люди опасаются выходить на улицу.

Через проселочную дорогу деревня граничит с лесом. Отсюда опасное соседство людей и диких животных. Непрошеные гости чувствуют себя хозяевами и на деревенских улицах.

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Охотоведы называют визиты диких животных, ищущих пропитание или спасение от болезни, редкостью. Хищник охотится, однако обычно жилище человека обходит стороной. Встречи на расстоянии нескольких метров, скорее, исключение. Численность диких представителей семейства псовых регулирует сама природа.

Руслан Хихол, ведущий охотовед Наровлянской межрайонной организационной структуры РГОО "БООР":

"Популяция волка находится в разумных пределах в нашей стране, никакого всплеска его численности не наблюдается. Волк - исключительный зверь, к жилью человека подходит в случае болезни или ранения. Т.е. когда он не может охотиться самостоятельно. Волк в нормальном своем состоянии сторонится, люди его не видят. Если есть подворье, поставить забор в метр - этого будет вполне достаточно, чтобы волк не посещал это домовладение".