В МЧС Беларуси онлайн обрабатывают всю информацию о непогоде

По сообщению Белэнерго, свет восстановлен во всех населенных пунктах страны. Энергетики выполнили более 1 тыс. заявок, работа по отдельным продолжается.

Вся информация аккумулируется и обрабатывается в МЧС Беларуси. Куда необходимо, тут же отправляется помощь.

Сотрудники МЧС с экранов мониторят ситуацию по последствиям прохождения грозового фронта по Беларуси и принимают решение, куда направить дополнительные силы по устранению этих последствий.

Угрозы жизни людей нет. Остались невосстановленные кровли, деревья убраны с проезжей части, остались только там, где они не мешают проезду.

В Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации информацию принимают и передают в местные органы, ЖКХ, лесхозы, своим сотрудникам на местах, вызывают дополнительные аварийные бригады.

Алексей Андреенко, замначальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"Мы оцениваем ту обстановку, которая складывается на местах, достаточно ли сил и средств задействовано для реагирования на чрезвычайные ситуации. После данной оценки исчисляется оценка последствий".