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В МЧС Беларуси онлайн обрабатывают всю информацию о непогоде
По сообщению Белэнерго, свет восстановлен во всех населенных пунктах страны. Энергетики выполнили более 1 тыс. заявок, работа по отдельным продолжается.
Вся информация аккумулируется и обрабатывается в МЧС Беларуси. Куда необходимо, тут же отправляется помощь.
Сотрудники МЧС с экранов мониторят ситуацию по последствиям прохождения грозового фронта по Беларуси и принимают решение, куда направить дополнительные силы по устранению этих последствий.
Угрозы жизни людей нет. Остались невосстановленные кровли, деревья убраны с проезжей части, остались только там, где они не мешают проезду.
В Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации информацию принимают и передают в местные органы, ЖКХ, лесхозы, своим сотрудникам на местах, вызывают дополнительные аварийные бригады.
Алексей Андреенко, замначальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
"Мы оцениваем ту обстановку, которая складывается на местах, достаточно ли сил и средств задействовано для реагирования на чрезвычайные ситуации. После данной оценки исчисляется оценка последствий".
Центр осуществляет мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на начальной стадии, круглосуточно оценивая развитие гидрометеорологической обстановки в тесном взаимодействии с синоптиками. В случае выявления потенциальной опасности центр незамедлительно информирует и оповещает население. В центре заранее отслеживают передвижение атмосферных фронтов и получают консультации у синоптиков, поэтому ситуация под контролем профессионалов.