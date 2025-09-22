В МИД подтвердили информацию о двух пострадавших белорусах из-за атаки БПЛА в Крыму

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1dfc55-bc96-41b6-8bd7-e11d6c5120e2/conversions/16186e80-c538-40ed-97c1-8d0e5bc05883-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1dfc55-bc96-41b6-8bd7-e11d6c5120e2/conversions/16186e80-c538-40ed-97c1-8d0e5bc05883-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1dfc55-bc96-41b6-8bd7-e11d6c5120e2/conversions/16186e80-c538-40ed-97c1-8d0e5bc05883-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1dfc55-bc96-41b6-8bd7-e11d6c5120e2/conversions/16186e80-c538-40ed-97c1-8d0e5bc05883-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму, сообщает БЕЛТА.

"Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.