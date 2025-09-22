3.64 BYN
В МИД подтвердили информацию о двух пострадавших белорусах из-за атаки БПЛА в Крыму
Автор:Редакция news.by
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму, сообщает БЕЛТА.
"Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка.