В МИД подтвердили информацию о двух пострадавших белорусах из-за атаки БПЛА в Крыму

Изображение
Фото sb.by

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму, сообщает БЕЛТА.

"Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.

ВСУ атаковали курортный район Крыма

Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка.

