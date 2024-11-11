В Минобразования Беларуси подвели итоги 2024 года

Образование со знаком качества. Что изменилось для школьников, студентов и педагогов в 2024 году? Каких успехов достигли юные белорусы? И почему наше образование так ценят за рубежом?

Образование и качество

Учитель - это центральная фигура в нашем обществе. И, как говорит Президент Беларуси, это проводник маленького человека в большую жизнь. Он и знаниями необходимыми обеспечит, и ценный совет даст, и станет верным другом и помощником на пути в большую, яркую и красивую жизнь.

Когда именно от тебя зависит судьба людей, их путевка в жизнь благодаря полученному образованию, подходишь к каждому уроку ответственно. Ведь может быть именно эта тема, где позволишь себе дать слабинку, и станет для твоих учеников решающей. А значит, концентрация на умах и сердцах молодых белорусов у педагогов должна быть колоссальная. Не отвлекаться от важной задачи помогло декабрьское решение правительства о снижении бумажной нагрузки с учителей.

Артем Кастелей, учитель химии гимназии № 146 г. Минска:

"В 2024 году Беларусь запустила много пилотных проектов. Это инженерные, медицинские классы, а также пилотный проект по внедрению дресс-кода учащихся. Наша гимназия от трендов не отстает. У нас открыты инженерные классы, медицинские классы, а также внедряется дресс-код для школьников".

Учитель отметил, что дети стали более дисциплинированы. "Это сняло какой-то слой буллинга, который мог присутствовать в классе по поводу внешнего вида. Ребята стали равными в своих возможностях. Это повысило их концентрацию на учебе и на воспитательном процессе в том числе".

"В августе 2024 года я присутствовал на Республиканском педагогическом совете, где Президент поднял важный вопрос об оптимизации работы учителей. Что подразумевает снятие лишней бумажной работы с учителей. На самом деле это решение правительства очень важно, потому что позволяет педагогу сконцентрироваться на его работе, подготовить учащихся к олимпиадам, конкурсу научно-исследовательских работ, к различным творческим и научным проектам", - добавил Артем Кастелей.

Искренне каждый учитель хотел бы, чтобы его ученики превзошли в знаниях не только все ожидания, но и их самих. Абсолютный рекорд по олимпиадникам достигли в стране в 2024 году. В международных состязаниях юные белорусы поднимались на пьедестал 63 раза. Были лучшими в географии, физике и математике.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Особенно приятно отметить, что по таким предметам, как математика, белорусские школьники были лучшими среди всех европейских стран, заняли пятое место, обойдя более 100 стран мира. Наши ребята в физике завоевали серьезную копилку медалей. Юные географы стали первыми на Европейской географической олимпиаде. Многие-многие другие успехи. Это говорит о том, что сегодня белорусские учителя работают очень эффективно, они большие профессионалы. Наши школьники, наша молодежь - это умные, интеллектуальные ребята, которые стремятся получить знания".

От нравственного воспитания зависит благосостояние общества. Ведь если не донести нужные слова до молодых людей вовремя, это, перевирая фактами, обязательно сделает кто-нибудь другой.

Татьяна Симановская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

"Сейчас мы снова вместе с молодежью вступаем в новый период подготовки электоральной кампании. Мы готовимся к выборам Президента Республики Беларусь. И снова наша молодежь активно в этом участвует. В последнее время по собственной инициативе молодежь выдвигает ряд интересных проектов. Один из них - это "Неслучайные встречи", который проходит на базе Республиканского молодежного центра. Представители этого проекта - люди разноплановые. Это и медиаволонтеры, и студенты, и работающая молодежь, и ребята, которые видят себя лидерами и аналитиками".

Министерство образования - место, где на контроле находится каждый молодой человек, обучающийся в Беларуси. Где не пройдет невыученный параграф по истории, не проскочит орфографическая ошибка в диктанте. За это белорусское образование крайне ценят за рубежом. География экспорта в 2024 году просто впечатляет.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В целом, если говорить про географию экспорта образовательных услуг, это порядка 110 стран мира и более 30 тыс. студентов из разных стран. Не могу не отметить наши тесные связи с Китайской Народной Республикой. Сегодня уже более 12 тыс. студентов обучаются именно из КНР. Мы в этом направлении движемся вперед по созданию и сотрудничеству совместных образовательных межуниверситетских программ, с флагмановскими университетами Китайской Народной Республики, такими как Пекинский университет, Университет Тунцзи и многими другими".