В Минобразования рассказали, какие специалисты будут наиболее востребованы в Беларуси

Экономике Беларуси сегодня в большей степени нужны специалисты инженерного профиля и педагогические кадры. Об этом в "Актуальном интервью" заявил начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.

По его словам, наибольшее количество абитуриентов, которые по итогам этого года будут приняты на обучение, это будущие выпускники инженерных специальностей.

Сергей Пищов:

"В нашей стране активно развивается промышленный сектор, инженерные кадры были нужны всегда и будут нужны далее. Каждый четвертый абитуриент, который будет поступать в этом году в университет, будет поступать на инженерную специальность. Значительное количество поступающих ребят и на специальности педагогического профиля - около 12 % от приема. Большой прием также на специальности здравоохранения и сельскохозяйственного профиля".

В экономике появляются новые сферы деятельности, и система образования учитывает эти новации. "Образовательные стандарты и учебные планы по специальностям высшего, среднего специального образования содержат так называемый вариативный компонент, который позволяет реагировать на тренды", - отметил начальник главного управления министерства.