В Минске c начала 2025 года после капремонта введено в эксплуатацию 67 многоквартирных домов

В Год благоустройства важно сосредоточиться на качестве. С начала года в Минске после капремонта введено в эксплуатацию 67 многоквартирных жилых домов. Всего же в 2025-м запланирован ремонт около 200 многоэтажек.

Комплексные работы включают в себя обновление крыш и фасадов, замену инженерных систем. Наводят лоск и на дворовых территориях. Особое внимание уделяется реконструкции детских игровых комплексов, озеленению и замене асфальтового покрытия.

Средняя продолжительность работ составляет от 3 до 6 месяцев. Также в этом году в Минске выполнят капитальный ремонт около 10 домов, относящихся к объектам историко-культурной ценности.

