В Минске начали возводить новое здание Национального исторического музея

Национальные достопримечательности появятся на месте уже несколько лет закрытого "Дримлэнда". В центре нового комплекса разместится исторический музей, площадь которого превысит 28 тыс. кв. м. Само сооружение будет четырехэтажным с атриумом и десятью выставочными залами, все украсит эффектной подсветкой. Вокруг музея будет создан парк Народного единства с детскими и спортивными площадками, фуд-кортами, зонами для активного отдыха. Сейчас строители приступили к заливке фундамента будущего музея, подготовлены армированные каркасы и завозят оставшиеся материалы.

Дизайн проекта выбирали через конкурс. Было предложено много креативных вариантов, но итоговая идея принадлежит молодому мастеру из БНТУ. Главная концепция заключается в том, что здание музея напоминает контур карты Беларуси. А сам фасад будет оформлен шестью объемными вертикальными горельефами. Экспозиция музея будет включать уникальные исторические экспонаты, начиная с древности до наших дней. Кроме этого, будут установлены интерактивные экраны, лазерные проекции и будет даже 5D-кинотеатр. Новый культурный центр станет национальной достопримечательностью не только столицы, но и всей страны. Завершить работы планируют к 2027 году. Также объекты объявлены Всебелорусской молодежной стройкой. Так что вскоре к строительству присоединятся и студотряды.