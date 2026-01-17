3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
В Минске объявили акцию "Елки в щепки", но есть обязательное условие
Автор:Редакция news.by
В столице объявили акцию "Елки в щепки". Минчане 18 и 25 января смогут сдать на утилизацию новогодние деревья. В местах сбора организации-перевозчики будут осуществлять вывоз елок, сосен и пихт.
Обязательное условие - на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений
Собранные деревья будут переработаны в щепу для дальнейшего использования. Адреса контейнерных площадок можно найти в официальном телеграм-канале "Минского городского жилищного хозяйства".