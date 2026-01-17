Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минске объявили акцию "Елки в щепки", но есть обязательное условие

В столице объявили акцию "Елки в щепки". Минчане 18 и 25 января смогут сдать на утилизацию новогодние деревья. В местах сбора организации-перевозчики будут осуществлять вывоз елок, сосен и пихт.

Обязательное условие - на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений

Собранные деревья будут переработаны в щепу для дальнейшего использования. Адреса контейнерных площадок можно найти в официальном телеграм-канале "Минского городского жилищного хозяйства".

Разделы:

ОбществоЭкология

Теги:

елкаакцияэкология