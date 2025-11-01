В Минске открыли движение по путепроводу между ул. Московской и пр. Независимости

Движение по новому путепроводу, который соединяет улицу Московскую и проспект Независимости, официально открыто, причем - раньше срока. Планировали за два года, но справились за 9 месяцев.

Помимо невероятной скорости строительства, поражает и само обновление. Этот путепровод - целый комплекс инженерных решений. Здесь была использована самая современная техника.

Мост построен фактически с нуля: новые опоры, перекрытия, датчики износа. Конструкция моста осталась прежней: четыре полосы движения. Изменилось покрытие пешеходных связей и была обновлена вся инфраструктура. Полностью смонтированы инженерные коммуникации. Дополнение всему - установленные светодиоды. Этот мост - еще один подарок минчанам к 7 Ноября.

Напомним, реконструкция началась в феврале 2025 года. Работа велась круглосуточно, без выходных, независимо от погодных условий. Цель была построить мост за 24 месяца, но строители удивили всех, сделав путепровод всего за 9! Стоит ли переживать, что так мало? Точно - нет! Мост заранее прошел все необходимые испытания, и результаты оказались положительными. Автомобилисты уже тестируют новую дорожную артерию. Срок его эксплуатации - около 50 лет.