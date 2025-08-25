3.69 BYN
В Минске открыли первую Национальную школу ректоров
Современный университет - это не просто образовательный, а научно-образовательный и инновационный центр для реализации научных разработок, а также поддержки молодежных стартапов. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец на открытии первой в стране Национальной школы ректоров.
В стенах Белтелерадиокомпании прошел семинар в формате дискуссионного клуба. Основное внимание было уделено вопросам молодежной политики и развития системы образования на современном этапе. Обсуждение вопросов инновационного развития и повышения качества национального образования продолжилось в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
"Национальная школа ректоров" - это новый образовательный проект, цель которого сделать университеты лучше, а обучение - качественнее и эффективнее. Такое совещание ректоров перед новым учебным годом станет ежегодным.