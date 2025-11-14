В Минске проходит практический семинар для редакций СМИ

Как необходимо работать средствам массовой информации в правовом поле, чтобы не нарушать личные данные белорусов? 14 ноября об этом говорили в Минске. В Национальном центре защиты персональных данных прошел практический семинар для редакций СМИ республики.

Защита личных данных

Век цифры и социальных сетей диктует новые правила работы в информационном поле. И их сегодня, в том числе, важно учитывать при подготовке статей и сюжетов.

Как это сделать грамотно, выдав в эфир или напечатав в газете полноценный материал, при этом не навредить и не нарушить персональные данные людей - сегодня обсудили в Национальном центре защиты персональных данных. Во встрече приняли участие более 20 различных СМИ страны, в том числе ведомственных. Именно они и стали инициаторами практического семинара.