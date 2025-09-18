3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
В Минске проходит профилактическая акция ГАИ "Стоп-парковка"
Сотрудники минской Госавтоинспекции проводят профилактическую акцию "Стоп-парковка". Цель - привлечь внимание к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью, а также выявление, предупреждение и пресечение фактов подобных нарушений.
Татьяна Соколинская, ВРИОД начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"На месте инвалидов разрешена парковка только для автомобилей с установленным соответствующим опознавательным знаком. Размещать такой знак на транспортном средстве имеют права инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалидам III группы и лицам их перевозящим разрешается использовать соответствующую наклейку только при наличии у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Также такой знак может быть установлен на транспортном средстве, перевозящем детей-инвалидов".
Профилактическая акция продлится до 19 сентября.