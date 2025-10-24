В Минске пройдет Х Всероссийский "Большой этнографический диктант"

Российский центр науки и культуры в Минске станет одной из площадок Х Всероссийского "Большого этнографического диктанта". Это тестирование с вариантами ответов, в частности, вопросы будут касаться знания истории и национальных особенностей народов Союзного государства.

Диктант пройдет с 1 по 8 ноября, в том числе в онлайн-формате, но принять участие возможно и очно в "русских домах" в странах СНГ.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества Беларуси:

"Очень важно сохранять межнациональный мир, согласие, взаимопонимание. Для этого надо знать традиции, историю и культуру друг друга. Цель диктанта - дать стимул освежить знания".