Они укрепляют права человека и отстаивают их защиту. В Минске вручили международную премию "За мир и права человека". Она учреждена благотворительным фондом имени Эмиля Чечко.



В столице собрались журналисты, правозащитники и общественные деятели - люди, которых сегодня в Евросоюзе преследуют за убеждения. В списке тех, кто во всеуслышание говорит правду о реальных фактах, – представители из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.

Дмитрий Беляков, директор центра "Системная правозащита": "Не все доехали наши номинанты. Это связано в том числе с тем, что некоторые из них имели проблемы, чтобы вообще пересечь границу своей страны. Это первое. Второе, некоторые вынуждены были вообще из своей страны уехать в связи с преследованиями по тем мотивом, я не назову их политическими, те вопросы, которые они освещали, связаны именно с соблюдением прав человека, которые прописаны на уровне Организации Объединенных Наций. Удар по нам нанесла именно проблема закрытия границ. Никто не ожидал, что Литва все-таки сможет совершить такой выстрел себе в ногу, на самом деле. И это очень сильно усложнило жизнь, в первую очередь, для европейцев, которые хотели свой маршрут проложить через эту страну".

Патрик Хеннингсен, журналист (США): "С 2014 года я очень активно говорю по вопросу Украины на многочисленных международных площадках. И, к сожалению, многие предупреждения, которые мы высказывали в 2014 году, сбылись. Должна была начаться гражданская война - и она началась, это могло привести к масштабному конфликту - и у нас теперь крупный конфликт. Но проблема в том, что никто этого всерьез не слушал. На Западе после майданного переворота не хотели этого слышать. И к этому мы и пришли. Я думаю, что в медийном и информационном пространстве на Западе происходит существенное ужесточение. Опустился новый железный занавес. Но в информационном плане Запад оказался по ту сторону этого занавеса. И поэтому невозможно общаться".

Юрген Эльзессер, главный редактор журнала Compact:" Мир стоит на грани большой войны. Трагедия заключается в том, что Германия вновь оказалась на переднем крае этой катастрофы. На данный момент канцлер Мерц опьянен войной. Политики, естественно, хотят войн, но простые люди в Германии хотят освободиться вместе с Россией, Беларусью и странами Востока. Мы в Беларуси 2 дня. Страна производит впечатление очень современной и, главное, очень стабильной. Минск чище и кажется более прогрессивным, чем Берлин. Что касается Президента Лукашенко, он играет важную роль в поддержании стабильности. Я рад, что он так хорошо ладит с президентом Путиным, а также с председателем Китая Си. Они формируют своего рода блок, который выступает за мир. Я бы хотел, чтобы Германия приблизилась к этому союзу и отошла от союза с Англией и США".

Арно Девеле, международный юрист по правам человека (Франция): "Прежде всего, санкции против Беларуси незаконны, потому что они не были приняты Советом Безопасности ООН. Т.е. это односторонние, произвольные санкции. И, как правило, от таких решений в основном страдают простые люди. Когда народ стоит за своими лидерами, все эти санкции мало что меняют. Понимаете, сколько бы ни вводили санкций, это еще больше мобилизует людей вокруг руководства. В общем все это мелочно, бесполезно и бессмысленно".