В Минском зоопарке пополнение: пара двугорбых верблюдов осваивает новые апартаменты

В семье Минского зоопарка пополнение. В столицу приехала пора двугорбых верблюдов. Это порода может достигать в высоту до 3 метров, а вес животного - от 300 до 1000 кг. Новоселы чувствуют себя отлично, успели обжиться в комфортном вольере. Кстати, по соседству живет еще один верблюд Вася. В столицу он приехал 7 лет назад.