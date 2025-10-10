3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В Минском зоопарке пополнение: пара двугорбых верблюдов осваивает новые апартаменты
Автор:Редакция news.by
В семье Минского зоопарка пополнение. В столицу приехала пора двугорбых верблюдов. Это порода может достигать в высоту до 3 метров, а вес животного - от 300 до 1000 кг. Новоселы чувствуют себя отлично, успели обжиться в комфортном вольере. Кстати, по соседству живет еще один верблюд Вася. В столицу он приехал 7 лет назад.
Сейчас в Минском зоопарке около 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси. Работает несколько экспозиций: экзотариум, аквариум и террариум.