В Могилеве перезахоронили останки 400 жертв геноцида в годы ВОВ

23 октября в Могилеве перезахоронили останки еще 400 человек - жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны, погибших от рук фашистских карателей. Как установила экспертиза, более половины низ них - женщины.

Место массового уничтожения населения в одном из лесных массивов на окраине города указали свидетели и архивные документы. Там и развернулась экспедиция 52-го спецбатальона Вооруженных Сил Беларуси. Позади уже два поисковых сезона и новые места захоронений.

Почтить память погибших пришли представители общественных организаций, силовики, учащиеся профильных классов.

"Мы были на открытии этого мемориала. Конечно, это были слезы, которые нужно было сдерживать, но это было очень тяжело. Это очень трагичное место. Я думаю, что эти зверства нельзя описать словами. Это ужасно. Главное, что мы должны сделать - это помнить", - поделилась учащаяся СШ № 2 г. Могилева Рената Сарвирова.

Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области:

"За два года поисковых работ и следственных действий мы извлекли останки не менее 702 человек, и более 350 из них - женщины. Это все те люди, которые были уничтожены нацистами в период оккупации, причем различными способами: от расстрелов до душегубок. Новые места устанавливаются. Если с начала года их было 42, то сейчас не менее 45".