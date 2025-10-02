В Могилеве задержан маньяк, совершивший серию убийств и изнасилований в 90-х годах

МВД, СК и эксперты раскрыли детали резонансного дела маньяка в Беларуси в конце 90-х. По подозрению в совершении 8 убийств и 2 покушений на убийства, сопряженных с изнасилованиями, задержан 53-летний житель Могилева, работник одного из местных предприятий.

В период с 1996 по 1999 год фигурант нападал на жертв в лифтах, подъездах и на улице.

Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси: "Все города, которые являлись местами совершения преступления, были привязаны к крупным железнодорожным узлам. Орша, Жодино, Борисов, Витебск, Могилев. Поэтому рассматривались разные версии. Железнодорожники - люди, которые обслуживают подъезды, лифты, люди, которые были прикомандированы или работали в этих городах и имели возможность совершать эти преступления. Поэтому категория была очень широкая. Мы не останавливались на какой-то одной категории".

Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси: "Лишь под тяжестью доказательств тех эпизодов, где установили его причастность, он дает показания. Дает их спокойно, хладнокровно и цинично, описывая совершенные им зверства. Вместе с тем и сегодняшнее мероприятие, и в целом мы заинтересованы установить все обстоятельства, и в случае, если имеются не заявленные факты, просим лиц, пострадавших от деяний данного человека, либо обладающих какой-либо информацией о причастности к его каким-либо преступлениям, обратиться в правоохранительные органы".